Varkens in Nood naar Reclame Code Commissie

Varkens in Nood dient een klacht in bij de Reclame Code Commissie vanwege de pr-campagne The Pig Story van de Nederlandse varkenssector.

Volgens de organisatie wordt in de campagne gebruikgemaakt van misleidende en onjuiste informatie om jonge kinderen te beïnvloeden.

Meer zichtbaarheid

The Pig Story is een initiatief van varkenshouders in samenwerking met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Naast een website is er een boekje dat naar alle lagere scholen is gestuurd als lesmateriaal. POV-voorzitter Linda Janssen toonde zich recent op Twitter nog trots dat alle initiatieven die werken aan meer zichtbaarheid van de varkenshouderij samenwerken onder het label The Pig Story. Voor het ter perse gaan van deze krant was ze niet bereikbaar voor een reactie op de stap van Varkens in Nood.