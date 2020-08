Tönnies mag met twee ploegen gaan slachten

Inmiddels zouden weer ruim 4.000 medewerkers aan het werk zijn in de slachterij van Tönnies in Rheda-Wiedenbrück.

De slachterij van Tönnies in Rheda-Wiedenbrück slacht weer in twee ploegen. Dat melden diverse Duitse media. Het slachten en uitsnijden is sinds afgelopen vrijdag in overleg met de autoriteiten opgeschaald. Inmiddels zouden weer ruim 4.000 medewerkers aan het werk zijn. Na de corona-uitbraak in het bedrijf en de sluiting van bijna vier weken, was productie in één shift toegestaan.

Tönnies wil naar 15.000 varkens per dag

Volgens een woordvoerder is het doel om in een volgende stap 15.000 varkens per dag te slachten. Het oude peil lag op 25.000 tot 30.000 varkens per dag.

Nadat de slachterij weer open ging, mochten in de eerste fase maximaal 10.000 varkens per dag worden geslacht en verwerkt.

Tönnies paste het hygiëneprotocol aan, evenals de ventilatie. Ook worden twee keer per week coronatesten uitgevoerd onder het personeel.