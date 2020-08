Tönnies keert terug naar oude slachtgewichten

De Duitse slachterij Tönnies hanteert met ingang van 24 augustus weer de normale slachtmaske (prijssystematiek, red.).

Dat betekent dat het optimale geslacht-gewicht van vleesvarkens weer tussen de 86 en 105 kilo komt te liggen. Dit geldt voor de slachterijen in Rheda- Wiedenbrück, Sögel en Weißenfels.

Als gevolg van de sluiting door een corona-uitbraak op de slachterij in Rheda- Wiedenbrück besloot Tönnies 23 juli een krisismaske in te voeren waarbij de gewichtsmarge 7 kilo verzwaard werd om prijskorting voor te zware varkens te voorkomen. Door de sluiting van de slachterij bleven varkenshouders met varkens zitten.

Kritiek

Inmiddels is er vanuit de varkenshouderij al veel kritiek op het verhogen van de gewichtsrange. Veel varkenshouders die voor de slachterijen in Sögel en Weißenfels geen leveringsproblemen kennen, hebben de afgelopen weken hun varkens langer aan moeten houden om de dieren op hogere slachtgewichten te krijgen. Dat leidt tot hogere kosten en slechtere voederconversie, vooral in de laatste fase van de mestperiode.