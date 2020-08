Snelle stijging AVP-gevallen op Poolse bedrijven

In Polen zijn in korte tijd veel varkensbedrijven slachtoffer van Afrikaanse varkenspest geworden.

Tot dinsdag stond de teller van het aantal boerderijen waar AVP is vastgesteld op 25, volgens cijfers van de Poolse veterinaire dienst. Van dat aantal zitten er zes bedrijven in het westelijk AVP-cluster in Polen. Een boerderij ligt op veertig kilometer van de Duitse grens. Dit is tot dusver het bedrijf dat het dichtst bij Duitsland ligt.

Meer dan 42.000 varkens dood

Dit jaar zijn in Polen al meer dan 42.000 boerderijvarkens het slachtoffer geworden van AVP. Sommige zijn direct dood gegaan, andere zijn geruimd. In 2019 zijn in totaal 35.357 varkens ten prooi gevallen aan het virus.

Bioveiligheid verbeterd

Tot halverwege juli viel het aantal bedrijven in Polen dat besmet raakte met AVP mee, liet boerenorganisatie Polpig weten. De bioveiligheid op bedrijven is verbeterd, was de uitleg. Varkenshouders kunnen subsidie krijgen om de bioveiligheid te verbeteren, tot € 22.350 per bedrijf.