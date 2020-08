Slachterij Danish Crown in lockdown vanwege corona

Een van de slachterijen van Danish Crown in Denemarken is voor voorlopig een week dicht.

In de vestiging in Ringsted in het oosten van het land is het aantal met corona besmette slachterijmedewerkers de afgelopen dagen opgelopen naar 150. In totaal werken in deze slachterij 850 mensen. De eerste besmettingsgevallen kwamen eind juli aan het licht. Nadien is een testprogramma uitgevoerd. De voorlopige lockdown is ingesteld om een verdere uitbraak van het virus te voorkomen nu blijkt dat dit met alleen het testprogramma niet lukt.

Slachtingen elders uitvoeren

Ringsted slacht volgens de informatie van het normaal concern 35.000 varkens per week. Uiteraard probeert Danish Crown de slacht zoveel mogelijk bij andere vestigingen onder te brengen. In hoeverre het bedrijf daarin volledig slaagt, moet nog blijken.