Chinees exportverbod voor Tönnies van de baan

Tönnies kan weer exporteren naar China. Dat laat de Duitse slachterijonderneming weten in vakblad Allgemeine Fleischer Zeitung (AFZ).

Volgens een woordvoerder zijn de exportbeperkingen naar China ‘geen thema meer’ en kan de Chinese markt vanuit diverse standplaatsen van de onderneming worden bediend.’

Exportstop vanaf juni

China stelde in juni een exportstop in wegens de coronauitbraak onder het personeel in de hoofdvestiging in Rheda-Wiedenbrück. Hier worden normaal 25.000 varkens per dag geslacht, maar de virusproblemen zorgden ervoor dat het werk tijdelijk geheel stil moest worden gelegd. Inmiddels kan Tönnies in deze vestiging weer 17.000 varkens per dag slachten. Na overleg met de autoriteiten kan in twee-ploegendienst worden gewerkt.

Personeel in eigen dienst nemen

Het concern is voorts druk bezig met de uitvoering van de plannen om het personeel in eigen dienst te nemen. Tot dusver maakte Tönnies gebruik van bij bemiddelaars aangestelde zzp’ers, veelal Oost-Europeanen. De regering wil dergelijke contractconstructies in de slachterijsector sowieso verbieden.