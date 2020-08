China neemt meer Europees varkensvlees af

Ondanks de coronacrisis ligt de Europese export van varkensvlees in het eerste halfjaar 11% hoger dan in 2019.

Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Europese Commissie. In de eerste zes maanden werd er 2,9 miljoen ton varkensvlees uitgevoerd. China is met 1,6 miljoen ton goed voor 54,5% van de totale uitvoer. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is de uitvoer naar China met 75% gestegen. In juni ging er 253.269 ton richting China. De export lag in het tweede kwartaal wel 165.109 ton lager dan in het eerste kwartaal. In hoeverre het opheffen van de exportcertificaten van verschillende Duitse en Nederlandse slachterijen hier al van invloed op zijn is niet duidelijk. Tönnies werd half juni geblokkeerd door China, de Nederlandse slachterijen pas eind juni.

Alleen China groeit

China de enige afnemer van belang die een plus noteert. De geëxporteerde hoeveelheid naar het Verenigd Koninkrijk daalde in het eerste half jaar met ruim 22% naar 395.087 ton, ook Japan en Zuid-Korea namen met respectievelijk 194.740 en 108.773 19 en 32% minder af.