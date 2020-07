Zicht op herstart van Tönnies-slachterij

De lockdown voor het district Gütersloh is opgeheven en Tönnies en de regionale overheid spreken over een herstart van de slachterij.

Een herstart van de Tönnies-slachterij in Rheda-Wiedebrück komt in zicht. De bestuurders van het district Gütersloh hebben de eerste gesprekken gevoerd met Tönnies over een herstart. Voorwaarde is dat de volksgezondheid geen gevaar loopt. Tönnies moet daarom laten zien dat het alle veiligheidsprotocollen van de overheid toepast.

Lockdown opgeheven

De lockdown voor het district Gütersloh is na twee weken opgeheven. De burgers hebben weer meer bewegingsvrijheid en worden door mensen elders in Duitsland niet meer gezien als potentieel gevaarlijk voor de volksgezondheid, schrijven de lokale autoriteiten. Ook gaan woensdag de kinderdagverblijven weer open, maar volgens de beperkingen die gelden in de hele deelstaat Noordrijn-Westfalen.

De varkenshouderij in Duitsland en daarbuiten wacht met smart op de herstart van de slachterij. In Duitsland blijven wekelijks tot 100.000 varkens liggen omdat er onvoldoende slachtcapaciteit is.