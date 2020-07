Tönnies mag weer varkens gaan slachten

De burgemeester van Rheda-Wiedenbrück heeft besloten om de sluiting van Tönnies-Fleisch deels op te heffen.

Groen licht voor het slachten van varkens bij Tönnies. De burgemeester geeft 597 personeelsleden toestemming om weer varkens te slachten. Tevens mogen zeven medewerkers van de afdeling bloedverwerking het fabrieksterrein weer op om hun werk te hervatten.

Ventilatie aangepast

De slachtafdeling en bloedverwerking zijn twee afdelingen die ruimtelijk en logistiek van andere afdelingen gescheiden zijn. Ook is de ventilatie aangepast, zodat steeds frisse lucht binnenkomt. De afstand tussen personeelsleden is tevens groter. Volgens het persbericht is om deze redenen het infectierisico gering.

Stapsgewijze herstart Tönnies

Tönnies laat weten dat het bedrijf vanaf donderdag weer stapsgewijs varkens gaat slachten. Dan gaat de ochtendploeg slachten, volgens het nieuwe hygiëneprotocol.

De vleesverwerking bij Tönnies gaat vanaf vrijdag weer van start. Dan wordt proefgedraaid. Donderdag beoordelen deskundigen nog eenmaal of aan alle veiligheidsvoorschriften is voldaan, zodat ook de werknemers in de vleesverwerking veilig kunnen werken.

Slachterij Tönnies vier weken plat

De slachterij van Tönnies heeft vier weken dicht gezeten. Reden was een massale corona-uitbraak onder het personeel. In Duitsland was veel druk vanuit de varkenshouderij om de slachterij weer te starten. De stallen zitten namelijk overvol.

Uitgebreid hygiëneprotocol

Tönnies moet zich houden aan een uitgebreid hygiëneprotocol dat de volgende zaken omvat: