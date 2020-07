Sloopbedrijven: sanering brengt capaciteitsproblemen

Brabantse sloop- en recyclingbedrijvenkrijgen mogelijk te maken met capaciteitsproblemen, omdat veel varkensboeren in een korte tijd hun stal willen slopen.

Een van de voorwaarden om mee te doen aan de betreffende subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is namelijk dat de sloop binnen veertien maanden afgerond moet zijn. Van de 400 in totaal goedgekeurde aanvragen door het landbouwministerie komen er 300 uit Brabant. Als zij allemaal besluiten te stoppen, dan vraagt dit veel capaciteit van de lokale sloopbedrijven in een zeer korte tijd. Dat melden sloop- en afvalrecyclingspecialisten Bunt en Wouters.

Krachten bundelen

Bunt en Wouters hebben besloten om de krachten te bundelen en samen maximaal op te schalen. Dat moet de zorgen van de boer omtrent de sloop en eventuele asbestsanering wegnemen. De drie sloopbedrijven hebben daartoe een inschrijflijst opgesteld, waar boeren zich gratis op in kunnen schrijven.