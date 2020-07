ISN: sluiting Tönnies kost varkenshouder veel geld

De door coronabesmetting gedwongen sluiting van de slachterij van Tönnies in Rheda-Wiedenbrück kost de varkenshouderij handenvol geld. Dat stelt De Duitse sectorbelangenbehartiger ISN vast.

Volgens deze organisatie lijden de vleesvarkenshouders momenteel een verlies van € 50 per dier. Voor de zeugenhouders ziet er al niet veel beter uit. “Hier is de biggennotering met een derde gezakt”, aldus de noodkreet van de ISN. Vorige week liepen de Duitse varkenshouders in totaal € 20 miljoen mis en deze week wordt dat nog ‘duidelijk meer’.

Voedselvoorziening

De ISN doet een dringend beroep op de verantwoordelijke autoriteit in de Landkreis Gütersloh om de slacht in Rheda-Wiedenbrück – de grootste varkensslachterij in Duitsland – weer vrij te geven, niet alleen wegens de nood bij de boeren en het dierenwelzijn (de stallen raken overvol), maar ook met het oog op de voedselvoorziening.

17 juli wellicht licht op groen

Weliswaar erkent de ISN het belang van de veiligheid, maar veiligheid kan ook met snel handelen gepaard gaan en hoeft niet te betekenen dat er alleen maar geaarzeld kan worden, zo ventileert de bond zijn ongenoegen. Er circuleren overigens momenteel geluiden dat de autoriteiten overwegen om het licht voor 17 juli op groen te zetten, maar formeel is daarover nog niets bekend.