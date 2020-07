Geen fokverbod voor varkenshouderij door corona

Een fokverbod in de varkenshouderij is niet aan de orde.

Dat stelt minister Hugo de Jonge in antwoord op schriftelijke vragen van D66‘er Tjeerd de Groot. De Groot had gesuggereerd een fokverbod in te stellen om welzijnsproblemen in de varkenshouderij te voorkomen, door de maatregelen die in verband met de uitbraak van Covid-19 in slachterijen worden genomen.

‘Niet effectief’

“Een fokverbod is geen proportionele maatregel”, aldus De Jonge. “Het is niet effectief om op korte termijn knelpunten in de capaciteit van slachterijen op te lossen.” Een fokverbod heeft pas over tien maanden effect op het aantal slachtrijpe dieren. Door de tijdelijke sluiting van slachterijen Van Rooi en Tönnies is de afname van slachtrijpe varkens tijdelijk verminderd. Varkenshouders moesten hun dieren noodgedwongen langer aanhouden.

Veiligheidsregio’s en NVWA

De minister bemoeit zich niet met de eventuele sluiting of stillegging van een slachterij. Dat is enerzijds aan de veiligheidsregio, waarbinnen een slachterij is gevestigd en anderzijds aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Medewerkers van de NVWA kunnen de slacht stilleggen als naar hun oordeel hun eigen veiligheid in het geding komt.

Gerichte extra controles

De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal in de komende weken extra en gericht bij varkens-, runder- en pluimveeslachterijen controleren. Daarbij wordt gelet op arbeidsmarktfraude en de arbeidsomstandigheden voor de werknemers.