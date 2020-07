Duitsland wapent zich extra tegen varkenspest

De Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren is gestart met de bouw van een afrastering tegen wilde zwijnen uit Polen.

Landbouwminister Till Backhaus van de deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren heeft het startsein gegeven voor de bouw van een afrastering langs de Poolse grens. De afrastering van schapengaas wordt 1,50 meter hoog en komt 30 centimeter diep in de grond. De minister wil hiermee de insleep van Afrikaanse varkenspest (AVP) door wilde zwijnen uit Polen verhinderen.

Toestemming grondeigenaren

De opmars van AVP in Polen baart de deelstaatregering zorgen. Minister Backhaus zegt dat de deelstaat al maanden intensief bezig is om te voorkomen dat Afrikaanse varkenspest in Mecklenburg-Voor-Pommeren opduikt. Aan de bouw van de afrastering ging veel tijd vooraf, omdat toestemming nodig was van tientallen grondeigenaren.

De tijdelijke afrastering wordt 62 kilometer lang en komt geheel op grondgebied van de betreffende deelstaat te staan. De kosten worden geraamd op € 1,2 miljoen, waarvan € 305.000 opgaat aan materiaal. De rest van het bedrag betreft montage en onderhoud. Langs de autosnelweg A11 tussen Berlijn en Stettin, deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren, staat al 40 kilometer afrastering tegen wilde zwijnen.

Alle Duitse deelstaten die grenzen aan Polen maken zich zorgen over de opmars van AVP. Aan de Poolse zijde van de grens gebeurt weinig in de strijd tegen AVP, is de indruk van het Saksische ministerie van sociale en maatschappelijke samenhang dat verantwoordelijk is voor de AVP-preventie.

Lees verder onder de foto.

Till Backhaus (links), minister van Landbouw van Mecklenburg-Voor-Pommeren en Mathias Schober, bosbeheerder werken aan een wildbeschermingshek tegen Afrikaanse varkenspest bij de Duits-Poolse grens. - Foto: dpa Picture-Alliance

Insleep door menselijk handelen

Saksen verklaart alles te doen op het gebied van AVP-preventie. In de eerste helft van dit jaar zijn bijvoorbeeld 5.923 wilde zwijnen onderzocht op AVP, waarvan er 5.538 zijn geschoten. Een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2019, toen in een jaar 9.530 zwijnen zijn getest op AVP. De nadruk van de jacht op en het testen van wilde zwijnen ligt op de districten Bautzen en Görlitz, die grenzen aan Polen en waar het virus akelig dichtbij kwam dit voorjaar.

De Duitse deelstaat Saksen verklaart tevens veel aandacht te schenken aan het grote risico van AVP-insleep door menselijk handelen. Dat gebeurt via vele informatie- en instructiecampagnes, is de uitleg. Tevens zijn hygiënemaatregelen getroffen langs autosnelwegen en gewone wegen om te voorkomen dat het AVP-virus wordt geïntroduceerd.