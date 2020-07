Duitsland bouwt mogelijk metalen zwijnenhek

Duitse Bondsraad heeft een wetsvoorstel aangenomen voor een vast hekwerk om wilde zwijnen te weren.

Uit voorzorg wil een aantal Duitse deelstaten een vast hekwerk bouwen om met wilde zwijnen met Afrikaanse varkenspest (AVP) uit buurlanden te weren. De eerste stap om dit te realiseren, is gezet, meldt de deelstaat Brandenburg. In de Duitse Bondsraad is namelijk gestemd voor een wijziging van de diergezondheidswet om dit mogelijk te maken. Het wetsvoorstel kan aankomende herfst naar het Duitse parlement gaan. De Bondsdag moet er ook over stemmen.

AVP voorkomen

De aan Polen grenzende deelstaat Brandenburg is sterk voorstander van een vast, degelijk hekwerk tegen insleep van Afrikaanse varkenspest door wilde zwijnen. Reden is dat de schade door een AVP-uitbraak enorm is. Voor de varkenshouderij, maar ook voor de andere schakels in de keten, schrijft de deelstaat. Een vast hekwerk om preventief besmette wilde zwijnen te weren is een effectief middel en dringend noodzakelijk, zegt de verantwoordelijk staatssecretaris in Brandenburg. Brandenburg heeft langs de Poolse grens reeds een mobiele afrastering tegen wilde gebouwd.

Rommelt hevig in Polen

De angst groeit dat AVP door wilde zwijnen van Polen naar Duitsland overspringt. In Polen zijn in de eerste helft van dit jaar 2.737 gevallen van AVP gemeld onder wilde zwijnen, meldt de Europese Commissie. De dichtste zat 10 kilometer van de Duitse grens. Ook is het virus zesmaal op een varkensbedrijf opgedoken. Zelfs deze week nog.