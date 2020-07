Duitse varkensprijs 6 cent omlaag

De Duitse varkensprijs gaat deze week hard omlaag. Producentenkoepel VEZG verlaagt zijn Vereinigungspreis met 6 cent naar € 1,60 per kilo geslacht gewicht. Dat nadat de notering zes weken rotsvast op € 1,66 heeft gestaan.

De Duitse slachterijen zijn niet eenduidig in hun kijk op de markt. Tönnies volgt de VEZG en hanteert komende week ook € 1,60 per kilo als basisprijs. Vion GmbH zakt verder. Die maakte maandag 29 juni al een tussentijdse stap van 2 cent omlaag naar € 1,64. Vanaf donderdag 2 juli betaalt de slachterij € 1,56 per kilo geslacht gewicht uit.

Weinig vertrouwen in Duitse varkensmarkt

De koersverlaging is onvermijdelijk doordat de Duitse varkensmarkt met de sluiting van Tönnies in Rheda-Wiedenbrück in roerig vaarwater terecht is gekomen. Het lukt andere vestigingen en collega-slachterijen niet dat gat op te vangen. Ook dat er geen duidelijkheid is over wanneer Duitslands grootste slachterij weer opstart, draagt niet bij aan het vertrouwen.

Volgens varkensvakbond ISN wordt met de prijsverlaging een verkeerd signaal afgegeven. De VEZG had voor rust in de markt kunnen zorgen door de koers onveranderd te houden, aldus de vakbond. Die daarbij de vroege druk van Vion om de prijs te verlagen absoluut niet kan waarderen. ISN wijst op de slachtaantallen die met 785.000 per week nog op een aanmerkelijk niveau liggen. Het aanbod loopt daarmee volgens ISN in de praktijk minder hard op dan het op het eerste oog lijkt.