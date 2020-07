Duitse varkenshouders in nood bij overvolle stallen

Duitse varkenshouders krijgen steeds meer problemen met de aanhoudende sluiting van de Tönnies-slachterij in Rheda-Wiedenbrück.

Het Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) roept op tot een zo snel mogelijke weer ingebruikname van de slachterij, al zou dat gedeeltelijk zijn. Ook moet er op andere slachtlocaties extra capaciteit gecreëerd worden om de achterstand die bij het slachten is ontstaan, weg te werken.

Dierenwelzijn in het geding

Varkenshouders proberen op allerlei manieren varkens te huisvesten die langer blijven staan dan normaal. Wekelijks blijven er zo’n 100.000 vleesvarkens liggen. Zowel vleesvarkenshouders als zeugenhouders proberen extra stalruimtes te creëren op hun bedrijf. Volgens WLV-voorzitter Hubertus Beringmeier komt op veel bedrijven in heel Duitsland het dierenwelzijn steeds meer in het geding door overvolle stallen. Daarom eist de WLV dat de verschillende ketenpartijen meer nadruk leggen op dierenwelzijn bij het overleg met de overheid en gezondheidsdiensten over het nemen van beslissingen rond de tijdelijke sluiting van slachterijen.