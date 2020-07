Coronacrisis drukt export vleesvarkens

In eerste instantie viel de invloed van de coronacrisis op de export van vleesvarkens mee. Maar met name de laatste weken van het tweede kwartaal zakte de export flink in, vooral de Duitse export leed onder de crisis.

Duitsland nam in het eerste kwartaal nog 354.022 varkens af, in het tweede kwartaal daalde dat aantal onder invloed van de coronacrisis naar 349.586 vleesvarkens. Dat meldt RVO.nl. Export Duitsland herstelt niet Half april zorgde het paasweekeinde voor een daling van de export. Normaal gesproken geen probleem, echter het Duitse afzetkanaal herstelde niet. Duitse slachterijen beschikten over ruim voldoende Duitse vleesvarkens en trokken niet voor half mei weer wat fanatieker aan de Nederlandse varkens. Die opleving van de export was echter van korte duur. Door de Covid-19 uitbraken bij Duitse slachterijen daalde de export de laatste weken hard. De laatste week viel een derde van de wekelijkse aantallen naar Duitsland weg. Herstel van de export zal enige tijd op zich laten wachten omdat bij de Duitse varkenshouders inmiddels steeds meer varkens blijven staan. De totale vleesvarkensexport bedroeg in het eerste halfjaar 734.437 vleesvarkens, dat zijn er 126.770 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Italië neemt met 6.327 varkens een fractie minder af dan een jaar geleden. Spanje importeerde 9.316 vleesvarkens, zo’n 500 meer dan in dezelfde periode vorig jaar.