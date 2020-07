Corona slaat toe in varkensslachterij Danish Crown

Een varkensslachterij van Danish Crown in het oosten van Denemarken draait op halve kracht na positieve coronatests onder het personeel.

In de slachterij in Ringsted blijken tot dusver 16 medewerkers besmet. Op de afdeling waar de besmettingen zich voordeden, zijn in totaal 80 medewerkers naar huis gestuurd. Zij zullen twee keer worden getest voordat ze weer aan de slag mogen.

Slachtwerkzaamheden verplaatst

Ringsted slacht normaal 35.000 varkens per week. De slachtwerkzaamheden van de besmette afdeling worden elders in het concern overgenomen.

Danish Crown meldde eerder al coronaproblemen in haar Duitse slachterij in Essen/Oldenburg. Dat bleek echter vals alarm.