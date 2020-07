Betere ventilatie vermindert ammoniak en stank

Door verbetering van ventilatie in stallen is een geurreductie van 34% en een ammoniakreductie van 11% te behalen. Dit stelt ILVO-onderzoeker Rafael Tabase in zijn doctoraal onderzoek.

In zijn onderzoek keek Tabase vooral naar het zogenoemde UFAD-systeem (Underfloor Air Distribution System). Door de ventilatie te optimaliseren kan ongewenste luchtuitwisseling tussen mestput en stalruimte verminderd worden. Tabase experimenteerde eerst in computermodellen met verschillende ventilatieregimes om die vervolgens in stallen toe te passen. Experimenten Er werd vooral geëxperimenteerd met andere insteltemperatuur voor de stal, ander percentage van de minimale en maximale ventilatie, variabele instelling afhankelijk van de fase van de mestronde. Door bijvoorbeeld de insteltemperatuur te verhogen van 23 naar 25 graden bleek de gemiddelde ammoniakemissie per uur te dalen met 29 tot 43%. Daarnaast bleek de luchttemperatuur in het grondkanaal een bepalende factor. Tabase merkt wel op dat de afstelling van een ventilatiesysteem kennis vraagt en ook per stal apart ingesteld moet worden om het juiste effect te bereiken. Oplossing voor verlagen ammoniak- en geuremissie De ventilatieaanpassingen kunnen een deeloplossing zijn voor het verlagen van de ammoniak- en geuremissie uit bestaande stallen met een UFAD-systeem. Tabase pleit voor meer onderzoek naar systemen waarbij vaste mest en urine onmiddellijk gescheiden en afgevoerd worden om het emissieprobleem bij de bron aan te pakken.