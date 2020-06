Van Rooi mag weer op beperkte schaal slachten

Slachterij Van Rooi Meat in Helmond mag dinsdag 9 juni weer op beperkte schaal gaan slachten. Dat maakte de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maandag bekend.

Volgens Marc van Rooi, directeur van het bedrijf, mogen 300 medewerkers weer beginnen. Met welke capaciteit de slachterij dan weer kan draaien, is nog niet zeker, maar Marc van Rooi schat in dat dat ongeveer 30 tot 40% is. Om weer op te kunnen starten moet het bedrijf voldoen aan strenge voorwaarden en is er ‘continue afstemming met de GGD en de veiligheidsregio’. De veiligheidsregio sloot de slachterij tot 17 juni nadat er uit steekproeven een hoge besmettingsgraad van corona kwam.

Testgroep

Met een testgroep worden enkele afdelingen, van het kantoor tot het slachthuis, beperkt opgestart. Er wordt met 1 ploeg gedraaid. Medewerkers die meedoen aan de opstarttest zijn aantoonbaar negatief getest op corona. De voorwaarden waar Van Rooi aan moet voldoen hebben te maken met veilig werken, reizen en wonen van de betreffende medewerkers. Zo moet het bedrijf worden schoongemaakt door een gespecialiseerd bedrijf en moet een protocol worden opgesteld en uitgevoerd waarbij de gezondheid en het welzijn van medewerkers dagelijks worden getoetst. De Veiligheidsregio ziet erop toe dat Van Rooi de maatregelen naleeft, en handhaaft zo nodig.

Voldaan aan vereiste maatregelen

De reden dat Van Rooi nu al mag opstarten is dat het bedrijf heeft aangetoond aan alle vereiste maatregelen te voldoen. “Zo heeft het bedrijf er voor gezorgd dat medewerkers, keurmeesters en inspecteurs weer veilig kunnen werken in het bedrijf”, aldus de veiligheidsregio.

De veiligheidsregio sloot Van Rooi op donderdag 28 mei toen het besmettingspercentage uit een steekproef 16% bleek te zijn. In eerste instantie was de sluiting tot en met 2 juni. De sluiting werd echter verlengd tot 17 juni, toen ook uit andere steekproeven een hoge besmettingsgraad bleek. Medewerkers van Van Rooi moesten vanaf dinsdag 2 juni in quarantaine voor 14 dagen.