Slooptermijn saneringsregeling erg krap

De termijnen in de saneringsregeling om de stallen leeg te maken en te slopen, zijn krap.

Dat wordt steeds meer duidelijk nu veel deelnemers aan de ‘Warme sanering varkenshouderij’ hun beschikking in huis hebben. Tussen de ontvangst van de beschikking en het moment dat de stallen leeg moeten zijn en de mest uit de putten, zit acht maanden. Na afloop van deze acht maanden is er nog een halfjaar om de stallen te slopen.

Zorgen over korte termijnen

Zowel de Producenten Organisatie Varkenshouderij als diverse adviseurs menen dat de periodes van respectievelijk acht en zes maanden krap zijn. Vooral over de slooptermijn zijn zorgen.

Het slopen kan pas beginnen nadat de NVWA heeft gecontroleerd of de stallen en putten werkelijk leeg zijn. Het kan enkele weken duren voordat deze inspectie is uitgevoerd. En dan is erg onzeker of er voldoende sloopbedrijven beschikbaar zijn in de resterende tijd. De sloop van een bedrijf duurt zomaar een maand of meer. Als alle 407 varkenshouders die een voorstel krijgen gaan slopen, is het maar zeer de vraag of de sloopsector dat aankan.

Strakke planning

Het advies is een goede planning te maken voor het leeg draaien en slopen van de stallen. Vooralsnog biedt de saneringsregeling geen uitstelmogelijkheden. In het meest negatieven scenario zit een varkenshouder zonder geld en zonder bedrijf als niet aan de tijdlijnen wordt voldaan, schrijft DLV Advies op zijn website.