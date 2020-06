Slachtcijfers laten dip zien

Door uitval van slachterijen en verminderde capaciteit door aangescherpte voorschriften op locaties die wel draaien, zijn afgelopen weken minder varkens geslacht dan gebruikelijk.

Uit de officiële slachtcijfers van RVO.nl blijkt dat het aantal slachtingen in week 22 45.000 lager lag dan in week 20, wat ook een volle werkweek was. De meest recente cijfers, over week 23, vertonen een grote daling naar het historisch lage aantal slachtingen van 181.000 varkens. Dat is niet onverwacht, want dat is de week waarin zowel de slachtlocatie van Vion in Groenlo en Van Rooi Meat in Helmond stil lagen. Bovendien was het een korte werkweek door het uitvallen van Pinkstermaandag. Vergeleken met de week van Hemelvaartsdag (week 21) zijn dat er 63.000 minder.

Het gemiddeld geslacht gewicht nam zoals verwacht ook toe, maar lag in week 23 met een stijging van 600 gram nog wel onder de grens van 100 kilo (99,20 kg per dier).

Op zaterdag slachten

Een aantal slachterijen heeft in week 23 wel op zaterdag geslacht. Dat geeft verlichting, maar vervangt volgens slachterijen slechts een halve dagproductie omdat de grote slachterijen op zaterdag slechts één shift kunnen draaien en niet de gebruikelijke tweeploegendienst. Daarbij zeggen ze de uitwijkmogelijkheid op zaterdag niet consequent kunnen inzetten vanwege de beschikbaarheid van keurmeesters en het beslag die het legt op hun eigen personeel.

Voorlopig geen pieken

Inmiddels draaien alle slachtlocaties in Nederland weer. De officiële slachtcijfers zullen daardoor niet verder zakken, maar weer stijgen. Pieken tot boven de 300.000 slachtingen per week zitten er voorlopig niet in. Slachterijen zeggen op 80% tot 85% van hun normale capaciteit te draaien door de aangescherpte coronamaatregelen. Slachterijen verwachten nog een week of 2 nodig te hebben om de prop van zware varkens die de afgelopen weken is ontstaan weg te werken. Als de slachterij van Van Rooi Meat in Helmond ook weer in productie is, zal het aantal varkensslachtingen naar verwachting rond de 260.000 per week uitkomen. Dat is redelijk in balans met het varkensaanbod, dat nu lager ligt dan gemiddeld.