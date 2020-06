Meerjarenplan tegen introductie Afrikaanse varkenspest

Een werkgroep die bestaat uit de varkenssector, overheden en natuurbeheerders heeft een plan opgesteld om de kans op Afrikaanse varkenspest (AVP) in Nederland te verkleinen.

De ruwbouw is afgerond met de zogeheten Roadmap preventie introductie Afrikaanse varkenspest. Dit is een rapport met voorstellen om de kans te verkleinen dat Nederland te maken krijgt met AVP onder wilde zwijnen of boerderijvarkens. Bij de totstandkoming waren daarom naast de Producenten Organisatie Varkenshouderij ook het ministerie van LNV, een viertal provincies en natuurorganisaties aanwezig. In ‘vredestijd’ zijn namelijk de provincies verantwoordelijk voor het wildbeheer.

Wilde zwijn is beschermde diersoort

De Roadmap is geen begin om af te rekenen met alle wilde zwijnen, buiten de 3 aangewezen leefgebieden in Nederland. Wilde zwijnen zijn een beschermde diersoort die in Nederland thuishoort. Voor het handhaven van een nulstand is geen wettelijke basis. Wilde zwijnen komen vooral voor in Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Overijssel. Hun aantal groeit. Het gezamenlijke plan bevat een voornemen om duidelijker in beeld te krijgen hoeveel zwijnen in een bepaald gebied leven. Tellen gebeurt nu nog op basis van aannames. Daarnaast is de gedachte om meer gebiedsgewijs wilde zwijnen te bestrijden. Als er veel wilde zwijnen zijn in een varkensdichtgebied of bij een plek waar de besmettingskans door mensen groter is, wordt daar de nadruk op beheer gelegd. De Veluwe is risico-armer voor de introductie van AVP dan Limburg, waar ook zwijnen uit België en Duitsland zich laten zien.

Hygiënescan

Voor de varkenshouderij wordt gewerkt aan een hygiënescan, staat in het plan. Zo’n scan bestaat al voor de pluimveehouderij en is bedoeld om veehouders bewust te maken en inzicht te geven in bioveiligheid. Er zijn namelijk nog varkensbedrijven waar de bioveiligheid beter kan, staat in het rapport. Dat kan te maken hebben met onvoldoende kennis over bioveiligheid, maar soms ontbreekt het ook aan urgentie onder varkenshouders om de hygiëne te verbeteren.

In het rapport worden buitenvarkens apart benoemd. Maatschappelijk gezien is vrije uitloop van varkens goed, maar het risico op introductie van AVP is groter. Bijvoorbeeld door contact met wilde zwijnen.