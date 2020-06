Klasse Ki geconfronteerd met PRRS in berenstal

Bij Klasse Ki is afgelopen maand PRRS vastgesteld. De betrokken klanten zijn geïnformeerd.

Onder de beren van Klasse Ki in de stal in Son en Breugel is op 14 mei PRRS vastgesteld. Het virus is in twee afdelingen gevonden, met in totaal 21 beren. Er zijn geen fokkerijberen positief getest, wel eindberen. De klanten zijn een dag later schriftelijk geïnformeerd, verklaart directeur Stefan Derks.

Europese stam

Het gaat om de Europese stam van het PRRS-virus, een veldvariant. De beren toonden geen klinische verschijnselen, maar zijn noodzakelijkerwijs geruimd.

Samen met Gezondheidsdienst voor Dieren heeft Klasse Ki gezocht naar de bron van de besmetting. Het vermoeden gaat tot dusver uit naar een vracht biggen die vlak in de omgeving is gewogen. Een andere optie is mesttransport in de buurt van de berenstal.

Zoeken naar oorzaak

De stal waar de besmetting plaatshad, wordt vervangen. Later deze maand wordt een nieuwe berenstal in Son en Breugel in gebruik genomen. Vanaf dat moment liggen alle beren van Klasse Ki in stallen met luchtfiltering, in combinatie met ventilatie gebaseerd op overdruk.

Dreiging blijft

PRRS heeft recent vaker toegeslagen op ki-stations. Begin dit jaar werd Preferent KI opgeschrikt door een uitbraak. Vorig jaar zomer ging het mis bij het Deense ki-bedrijf Hatting. Alertheid blijft dus geboden.