Eerste AVP-geval op backyard farm in West-Polen

Voor het eerst is ook een backyard farm in westelijk Polen positief bevonden voor Afrikaanse varkenspest. Het betreft een boerderij in de buurt van het dorpje Ratowice, bij de stad Lipno in de provincie Groot-Polen.

Volgens de Poolse Centrale Veterinaire Inspectie (CVI) herbergde de boerderij zeventien varkens. De positieve gevallen zijn bevestigd door het nationaal onderzoeksinstituut in Puławy. Een en ander zou al op 15 april zijn ontdekt. Het dorpje ligt circa 20 kilometer ten westen van de dichtstbijzijnde bekende gevallen van AVP onder wilde zwijnen en op zo’n 125 kilometer van de grens met Duitsland.

Vierde boerderij

Het betreft het vierde geval op een boerderij in Polen dit jaar. Eerder vielen twee commerciële boerderijen in westelijk Polen ten prooi aan het virus, alsmede een kleinere boerderij tegen de oostgrens met Wit-Rusland. Bij de uitbraak onder commerciële bedrijven was direct na te gaan met welke andere boerderijen er contacten bestond, zodat de uitbraak vrijwel direct in kaart was. Bij ‘backyard farms’ daarentegen zijn dergelijke contacten lastiger te traceren.

Ook meer gevallen onder zwijnen

In totaal zijn nu 241 boerderijen getroffen met AVP sinds het virus voor het eerst Polen betrad in 2014. Alle boerderijen in voorgaande jaren lagen in oostelijk Polen. Tot eind 2019 bleef het virus vooral aan de oostgrens. Sinds november vorig jaar is het virus ook opgedoken in westelijke grensprovincies met Duitsland.

In de loop van maandag maakte het CVI ook tien nieuwe gevallen bekend van AVP onder wilde zwijnen in het westelijk deel van Polen. Het beeld blijft dat er in mei relatief weinig besmette bedrijven werden gerapporteerd.