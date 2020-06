Daling Chinese varkensprijs gestopt

In week 22 steeg de varkensnotering in China van € 3,594 naar € 3,617 per kilo levend gewicht.

Voor het eerst in maanden daalt de Chinese varkensprijs niet verder. Waar de varkensprijs halverwege mei nog flink daalde, is deze in de laatste week van mei zelfs licht gestegen, zo blijkt uit cijfers van het Chinese ministerie van landbouw. In week 22 steeg de varkensnotering van € 3,594 naar € 3,617 per kilo levend gewicht. De weken ervoor daalde de prijs ruim 46 cent per kilo.

Krapte door ruimingen vanwege Afrikaanse varkenspest

Door de massale ruimingen om verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beteugelen, ontstond in China krapte aan volksvoedsel nummer 1: varkensvlees. Vanaf vorig jaar zomer steeg de Chinese varkensprijs daardoor explosief. Eind februari bereikte de prijs zijn hoogtepunt op € 4,936 per kilo levend gewicht.

Inmiddels is de Chinese varkensprijs als gevolg van grootschalige importen € 1,32 per kilo gedaald. Maar het prijsniveau van € 3,617 per kilo is nog altijd bijna het dubbele van de € 1,873 per kilo waar deze eind mei 2019 op stond.

Prijsstijging zet door

Uit de cijfers per kilo geslacht gewicht, waarvan ook de eerste week van juni bekend is, blijkt dat de prijsstijging ook echt doorzet. Vorige week steeg de prijs per kilo geslacht gewicht met 18 cent. Daardoor benadert de prijs per kilo geslacht gewicht de grens van € 5 weer: de notering komt omgerekend uit op € 4,988.

Politieke spanningen China en Amerika

De meest voor de hand liggende verklaring voor het stoppen van de prijsdaling is het oplopen van de politieke spanningen tussen China en Amerika. De Amerikanen leverden al enkele maanden grote hoeveelheden varkensvlees voor lagere bedragen dan de Europese exporteurs.

De Amerikaanse export van varkensvlees kwam in een stroomversnelling nadat China en Amerika eind 2019 een handelsdeal bereikten. Het exportvolume lag met 296.525 ton in het eerste kwartaal van dit jaar 231% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De exportwaarde nam met maar liefst 321% toe tot $ 724,5 miljoen.

Door het oplopen van spanningen tussen de grootmachten over onder andere de aanpak van het coronavirus en Chinese bestuurlijke invloed in Hongkong, kregen grote Chinese staatsimporteurs van landbouwproducten eind mei opdracht de import van onder andere varkensvlees uit de Verenigde Staten te staken.

Dit zou gunstig zijn voor Europese exporteurs die merken dat er volumematig ruimte genoeg is in China, maar dat de Chinezen prijsmatig nog erg strak in de onderhandelingen zaten. Als de prijsdaling op de Chinese markt stopt, of zelfs prijsherstel optreedt, versterkt dat de positie van de Europese onderhandelaars.

Prijsstijging om voorraden te laten stijgen

Europese exporteurs merken echter nog geen enkele versoepeling in de prijsonderhandelingen. Volgens signalen die zij krijgen, loopt de invoer uit Amerika gewoon door en worden er ook nieuwe contracten afgesloten. Exporteurs vermoeden dat de prijsstijging een middel is waarmee de overheid de afgenomen strategische voorraden weer op peil wil brengen. Als de prijs stijgt, daalt de consumptie, waardoor de voorraden weer toenemen.

Vleesexporteurs verwachten dat de ruimte in prijsonderhandelingen er op termijn wel gaat komen. Naast het oplopen van de politieke spanningen tussen de grootmachten, voedt ook het geluid dat er in Brazilië veel personeelsuitval is in slachterijen door corona die verwachting.