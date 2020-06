Corona vertraagt herstel Chinese varkenshouderij

Omdat door corona de herstructurering van de varkenssector vertraging oploopt, importeert China op korte termijn meer vlees.

De Chinese overheid wil de varkenssector reorganiseren. De plannen daarvoor zijn door corona stil komen liggen. Nederlandse varkensvleesexporteurs profiteren hier op de kortere termijn van, omdat China meer vlees zal importeren. Dat vertelt Wouter Verhey, die als landbouwraad werkt in China.

Cijfers zijn duidelijk

Cijfers onderstrepen de woorden van Verhey. De Chinese varkensvleesimport bedroeg in maart en april circa 500.000 ton per maand, ruim eens zoveel als 2019. De Nederlandse varkenssector plukt ook de vruchten van de goede Chinese vraag. De Nederlandse export is meer dan verdubbeld in de eerste vier maanden van 2020 en bedraagt in totaal bijna 100.000 ton, volgens cijfers van Rabobank.

Koerswijziging

China koerst op schaalvergroting en modernisering van de varkenssector, als reactie op de Afrikaanse varkenspest waar het land mee kampt. Dit moet volgens Verhey leiden tot betere voedselveiligheid, een hogere vleesproductie en minder ziekte-uitbraken. Op de langere termijn zal China daarom steeds meer zelfvoorzienend worden, zegt Verhey in een artikel over de gevolgen van de coronacrisis.

Zelfvoorzienend

Zelfvoorziening heeft prioriteit in het Chinese landbouwbeleid. Dat geldt voor de varkenssector, maar ook andere sectoren. De coronacrisis leidt ertoe dat versterkt wordt ingezet op zelfvoorziening, betoogt Verhey.