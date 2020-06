Corona dwingt Tönnies tandje terug te schakelen

Om verder verspreiding van corona tegen te gaan, schroeft Tonnies Fleisch de capaciteit terug.

In overleg met het regiobestuur heeft Tönnies Fleisch besloten om het aantal medewerkers in de uitbeen- en verwerkingsafdeling voorlopig fors te reduceren. Dan kunnen medewerkers meer afstand houden van elkaar. Reden is dat afgelopen dagen veel nieuwe besmettingen met corona zijn vastgesteld bij Tönnies, meldt het regiobestuur van Kreis Gütersloh.

Technische maatregelen

De directie van Tönnies is ontboden bij het regiobestuur. De Duitse marktleider verklaart dat het ook in hun eigen belang is om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom neemt het bedrijf diverse technische maatregelen, onder meer op het gebied van de ventilatie, het gebruik van uv-licht en de ruimtetemperatuur. Ook moeten besmette medewerkers en mensen met wie zij in contact waren in quarantaine.

Opnieuw testen

Het regiobestuur gaat ook zelf weer personeel van Tönnies testen op corona. De bestuurders stellen vast dat vrijwel alle nieuwe coronagevallen een link hebben met vleesbedrijf Tönnies. In de afgelopen 7 dagen liepen in de regio Gütersloh 114 mensen tegen het coronavirus aan. De werken bijna allemaal voor Tönnies Fleisch.