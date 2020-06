Budget sanering varkenshouderij 2,5 keer hoger

Het budget voor de sanering van de varkenshouderij gaat naar € 455 miljoen. In totaal gaat het om 910.645 varkensrechten.

Landbouwminister Carola Schouten gaat het budget voor de Warme sanering varkenshouderij meer dan verdubbelen naar € 455 miljoen om alle 407 aanvragers die aan de eisen voldoen te kunnen helpen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het budget is afkomstig uit de structurele aanpak stikstof.

502 aanvragen warme sanering varkenshouderij

Het oorspronkelijke budget van € 180 miljoen wordt hiermee 2,5 keer verhoogd. Voor de verhoging van het budget is goedkeuring van de Europese Commissie gekregen vanwege staatssteunregels. 95 van de 502 varkensbedrijven die een aanvraag deden voor de warme sanering varkenshouderij voldeden niet aan de voorwaarden, 10 aanvragen werden ingetrokken.

Bijna 1 miljoen varkensrechten

Wanneer alle bedrijven die in aanmerking komen voor de regeling er ook gebruik van gaan maken, worden in totaal 910.645 varkensrechten ingetrokken. het gaat om 802.243 varkensrechten in regio Zuid en 108.402 rechten in regio Oost. Van de 407 aanvragen zijn er 176 vleesvarkensbedrijven en 133 zeugenbedrijven. Tachtig aanvragen kwamen van gesloten varkensbedrijven, achttien bedrijven gaven aan nog een ander type varkensbedrijf te hebben.

Geuroverlast

Sinds mei hebben varkenshouders van RVO een subsidievoorstel gekregen. Deze beschikkingen worden verstuurd op volgorde van geuroverlast. Bedrijven die de hoogste geurscore hebben, en daarmee potentieel de grootste geuroverlast voor de omgeving veroorzaken, komen als eerste in aanmerking voor een subsidiebeschikking.

“Binnen het subsidieplafond van € 180 miljoen kunnen de 124 varkenshouderijlocaties met de hoogste geurscore worden beschikt. Het streven is om uiterlijk in de loop van juli 2020 op alle 407 aanvragen die daarvoor in aanmerking komen positief te hebben beschikt”, schrijft Schouten.

Andere mogelijkheden voor bedrijfsbeëindiging

Deelnemende bedrijven hebben na het verstrekken van de subsidiebeschikking acht maanden de tijd om hun dieren en mest af te voeren. Bedrijven die voor deelname aan saneringsregeling onvoldoende geuroverlast veroorzaken, maar wel aangegeven hebben te willen stoppen, krijgen wellicht een mogelijkheid om op een andere manier hun bedrijf te beëindigen.

Schouten is in overleg met de betrokken provincies en gemeenten om te kijken of deze bedrijven met maatwerk geholpen kunnen worden om hun bedrijf te stoppen. Schouten sluit hierbij regionale verschillen in beleid niet uit.