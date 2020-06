Afzetstagnatie slachtvarkens wordt serieus probleem

De afzet van varkens wordt geleidelijk aan steeds moeilijker door de kleinere slachtcapaciteit.

Veel varkenshouders merken inmiddels dat door de sluiting van slachterijen en slachterijen die niet op volle kracht draaien de afzet van varkens maar beperkt mogelijk is.

Nog geen knelgevallen

Jan Vernooij is handelaar en sectorvoorzitter varkenshandel van brancheorganisatie Vee&Logistiek en zegt dat de stroeve varkensafzet hem de hele dag bezig houdt. Vernooij: “Van knelgevallen op bedrijven is absoluut nog geen sprake. Maar heel langzaam loopt de trein wel vol. Dit moet niet nog twee weken duren en er mag ook niet nog een slachterij dicht gaan, want dan ontstaan wel problemen met volle stallen.”

Vion Groenlo weer in bedrijf

Deze week lijkt het dieptepunt en is de slachtcapaciteit de helft van de 300.000 varkens die wekelijks in Nederland aan de haak komen, schatten betrokkenen. Vion Groenlo gaat weer draaien. Vernooij denkt dat daarna de slachtcapaciteit 80.000 dieren per week achterblijft bij normaal.

Deze week is echt een drama en komen wij niet door de varkens heen

Varkenshandelaar Bart Troost van de gelijknamige varkenshandel in Ede ervaart ook dat de afzet van varkens geleidelijk lastiger wordt. Bart Troost: “We zetten de varkens bij meerdere slachterijen af en exporteren ook naar Duitsland. Tot eind vorige week heb ik de varkens redelijk kwijt gekund. Deze week is echt een drama en komen wij niet door de varkens heen. Duitsland neemt ook maar heel beperkt varkens af.”

Slachtvarkens bij Vion in Boxtel. - Foto: ANP

Varkens worden te zwaar

Bart Troost zegt dat er veel zorgen zijn. De varkens blijven liggen en worden te zwaar. De vermeerderaars kunnen de biggen niet kwijt. Met extra gewichtskortingen voor zware varkens is Troost nog niet bezig: “Eerst maar zien de dieren kwijt te raken.”

Biggenexport biedt lucht

De enige uitlaatklep voor de varkenssector is de biggenexport. Als door volle varkensstallen de levering van biggen in Nederland niet lukt, is er een uitweg, zegt Vernooij. De prijs is wel gezakt. Maar volgens hem is in het buitenland nog steeds vraag naar biggen.

Iedereen in de varkenshouderij gaat merken dat de afzet stagneert, betoogt Vernooij. De afgelopen weken vielen al slachtdagen uit door diverse feestdagen. De coronaproblemen op slachterijen komen daar nu bij. Lichtpuntje is wel dat het varkensaanbod momenteel relatief klein is en gewichten van de varkens tot voor kort flink onder gemiddeld waren.

‘Onbewust houdt het je de hele dag bezig’ Marco Botden heeft met zijn broer een bedrijf met 5.000 vleesvarken in Vredepeel (L.) Hij merkt al weken dat de afzet van zijn varkens taai is.

Botden: “Ik zit al 6 á 7 weken te duwen om de varkens op tijd kwijt raken en dat is deze week nog erger geworden. Het geslacht gewicht is inmiddels twee kilo gestegen en zit nu op honderd kilo. De gewichtskorting neemt daardoor toe. Het kost elke week geld.”

De gebroeders Botden leveren aan slachterij Westfort. Deze slachterij draait nog wel, maar niet op vol vermogen. De varkens via de export afzetten lukt niet, ervoer Botden: “De levende export naar Duitsland is afgelopen sowieso sterk afgenomen. Gelegenheidsexporteurs komen er nu niet tussen in Duitsland. Deze optie valt af.”

Botden vindt het lastig om te voorspellen hoe het verder gaat. Hij weet wel dat het heel lastig wordt voor hem als de huidige afzetbeperkingen van varkens nog twee weken aanhouden. “Ik ben wel ongerust. Onbewust houdt het je de hele dag bezig. De vermeerderaar blijft ook met zijn biggen zitten. Ik wil graag mijn afspraken nakomen om de biggen af te nemen. Maar is ben afhankelijk van derden voor de afzet van de varkens.”

Botden deelt het gevoel dat ook veel op social media wordt verspreid dat corona wordt gebruikt om de vleessector weer een kopje kleiner te maken.

Botden: “Ik wil het gevaar van corona zeker niet ontkennen. Een infectiehaard moet worden bestreden. Maar in vergelijking met andere sectoren liggen de slachterijen wel erg onder vuur.”

In de basis is Botden wél positief over de varkensmarkt. Botden: “Door corona blijft een prijsstijging even uit. Maar zodra de slachterijen weer volop werken, zal de prijs snel aantrekken. De vraag naar varkensvlees is wereldwijd gewoon goed en de koelhuizen raken nu snel leeg.”