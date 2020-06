AVP blijft de varkensmarkt domineren in 2020

Hoewel corona tijdelijk alle aandacht opeist, blijft Afrikaanse varkenspest de meeste invloed houden op de varkensmarkt.

In Zuidoost-Azië blijft de noodzaak groeien om varkensvlees te importeren. In China krimpt de varkensvleesproductie dit jaar verder, met zo’n 15 tot 20%. In Vietnam en de Filipijnen krimpt de binnenlandse productie 10%. De Chinese productie komt dit jaar vermoedelijk uit op 94 miljoen ton, 35% minder dan in 2018, toen Afrikaanse varkenspestvirus (AVP) zich aandiende. Dit blijkt uit de jongste analyse van Rabobank, over de effecten van AVP op de varkensmarkt.

Nieuw importrecord voor China

China blijft een hoofdrol spelen op de mondiale varkensvleesmarkt. De analisten van Rabobank voorzien dit jaar een nieuw importrecord van varkensvlees voor China, dat uitkomt op 3,5 miljoen ton. Voor exporteurs van varkensvlees naar China is 2020 sowieso goed begonnen. In de eerste vier maanden importeerde China 120% meer varkensvlees dan in 2019.

De VS exporteerde in de eerste vier maanden van dit jaar het zesvoudige volume naar China

Ondanks de handelsbelemmeringen, zijn de Verenigde Staten de belangrijkste leverancier van varkensvlees aan China. De VS exporteerde in de eerste vier maanden van dit jaar het zesvoudige volume naar China, in vergelijking met 2019. Op de ranglijst van grootste varkensvleesexporteurs naar China staat Nederland op plek zes. Het Nederlandse volume is de eerste vier maanden van dit jaar ook verdubbeld ten opzicht van 2019 en zit rond de 100.000 ton.

Chinese varkensstapel

In China verspreidt het AVP-virus minder snel dan voorheen. Grote uitbraken zijn dit jaar niet gemeld. Rabobank verwacht dat de Chinese varkensstapel in de tweede helft van dit jaar ook zal gaan groeien. De Chinese overheid stimuleert eigenaren van varkensbedrijven ook om de productie te vergroten. Ook worden de regels voor het bouwen van varkensbedrijven tijdelijk minder streng toegepast. Op de vleesproductie heeft de groei van Chinese varkensstapel dit jaar nog geen effect. De Chinezen gebruiken ook volop vleesvarkens om biggen te fokken. Het vermoeden bestaat dat de helft van de zeugenstapel bestaat uit F1-dieren, die eigenlijk bedoeld zijn voor de slacht.

AVP in Europa

In Europa zijn grote zorgen over AVP, signaleert Rabobank. In het Westen van Polen zijn dit jaar al meerdere varkensbedrijven besmet geraakt. In de eerste vijf maanden zijn in Polen dit jaar 2.487 gevallen van AVP onder wilde zwijnen gemeld. Dat is meer dan in heel 2019. Duitsland sorteert al voor op de mogelijke introductie van AVP. Het land pleit bij handelspartners voor zonering om de vleesexport in de benen ten houden, mocht het virus toeslaan.