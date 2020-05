Voor spenen gemengde biggentomen doen het beter

Door biggen uit verschillende tomen tijdens de zoogperiode al met elkaar in contact te laten komen, verloopt het spenen soepeler.

Dit meldt de EU Pig Innovation Group op basis van onderzoek van het Franse Innaporc. Voortijdig samenvoegen van biggen voorkomt rangordegevechten en verbetert de groeisnelheid. De onderzoekers lieten een week na geboorte biggen van 5 verschillende tomen door middel van deurtjes in de hokafscheidingen door de kraamhokken lopen zodat ze aan elkaar konden wennen. Zo nodig konden de doorgangen afgesloten worden, bijvoorbeeld bij het behandelen van de biggen.

Rangordegevechten

Bij het spenen werden groepen van 26 biggen uit die 5 tomen samengesteld. Vijf dagen na aankomst in de biggenafdeling had 26% van de elkaar kennende biggen huidbeschadigingen door rangordegevechten. Terwijl bij elkaar onbekende biggen dat percentage op 98% lag. Tijdens de eerste 12 dagen na spenen groeide de bekende groep 552 gram per dag, tegen 442 gram per dag van de onbekende groep biggen.

Volgens de onderzoekers is een bijkomend voordeel voor varkenshouders is dat het aanpassen van kraamhokken minimale kosten met zich meebrengt. Het wennen aan het nieuwe systeem vraagt wel even tijd, maar zodra het systeem werkt zijn de arbeidskosten nauwelijks hoger dan bij traditionele huisvesting.