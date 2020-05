Vion stelt varkensprijs naar boven bij

Vion komt terug op de varkensprijs die het vleesconcern maandag bekend maakte.

Aanvankelijk verlaagde Vion zijn varkensnotering met 9 cent naar € 1,56 per kilo geslacht gewicht. Het gelijkblijven van de varkensprijs in Duitsland was voor het bedrijf, dat ook een Duitse tak heeft, aanleiding om de notering te corrigeren. Zeker toen ook andere Nederlandse slachterijen daardoor deze week slechts beperkte prijsdalingen bekend maakten. Vion past de notering voor deze week daarom met terugwerkende kracht aan naar € 1,60 per kilo inclusief btw.

Vion stelde prijsindex-garantiesysteem buiten werking

Wat daarbij ook meespeelt, is dat het vleesconcern vanaf 6 april zijn prijsindex-garantiesysteem (PIG) buiten werking heeft gezet vanwege de extreem onzekere en wispelturige varkensmarkt als gevolg van het coronavirus. Het garantiefonds vergelijkt wekelijks de mutatie van de Vion-notering met de mutaties van vier noteringen in andere Europese landen. Als de Vion-notering achterblijft bij het buitenland, krijgen de deelnemende varkenshouders van PIG aan het eind van het jaar een bonus. Omdat het corrigeren voor ontwikkelingen in het buitenland daardoor achteraf niet kan, zit Vion volgens een woordvoerder nu heel direct op de markt.

DCA Beursprijs blijft onveranderd

DCA laat zijn Beursprijs voor deze week wel staan op € 1,43 per kilo. “Wijzigen kan niet”, volgens rekenmeester Pieter Post, “dan hadden we vooraf bekend moeten maken dat de notering voorlopig was.” Dat laatste heeft de noteringscommissie begin april gedaan. DCA noteerde zijn Beursprijs 2.0 onveranderd op € 1,77 per kilo, maar paste die achteraf naar beneden toe bij naar € 1,72. Een beslissing waar nog wel de nodige kritiek op kwam.

Beursprijs in lijn met slachterijnoteringen

Daarbij staat de Beursprijs ook exact in lijn met de slachterijnoteringen. Zowel Van Rooi Meat (€ 1,38), Compaxo (€ 1,37), Westfort (€ 1,38) als Pali Group (€ 1,39) noteren nu 44 cent lager dan de prijs waarmee ze dit jaar begonnen. Vion stond met de € 1,56 per kilo aanvankelijk 48 cent lager. Dat komt exclusief btw – zoals de noteringen van de andere slachterijen – ook precies overeen met het prijsverschil van 44 cent. Door de correctie is dat verschil nu gedaald tot 40,4 cent. Vion verwacht dat prijsverschil, dat in week 15 is ontstaan, niet op korte termijn in te lopen omdat het concern strak wil blijven noteren.