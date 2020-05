Vion Groenlo dicht, productie naar andere locaties

Slachterij Vion Groenlo is per direct gesloten nadat woensdag 20 mei bleek dat er een groot aantal coronabesmettingen was onder het personeel.

De productie ligt plat en wordt verplaatst naar andere Vion-locaties. Paniek op de markt is er nog niet, merken handelaren. Alle 600 medewerkers van de vestiging in Groenlo gaan de komende twee weken in thuisquarantaine. Dat besluit heeft de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft na overleg met de GGD het besluit genomen. Hiermee moet verdere verspreiding van het virus voorkomen worden. Dat meldt Vion Food Group.

21% positief getest

Afgelopen woensdag 20 mei werd duidelijk dat 45 van de 212 (21%) medewerkers positief getest zijn op corona. Het betreft vooral arbeidsmigranten, al waren zij niet merkbaar ziek volgens Vion. Als gevolg van die resultaten is de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) gestopt met keuren. Zonder keuringen kan er immers niet geslacht worden. De positief geteste werknemers zijn in thuisisolatie en de medebewoners van deze personen moeten ook twee weken in thuisquarantaine. De resterende groep medewerkers wordt vandaag getest.

De slachterij van Vion is per direct gesloten vanwege een uitbraak van het coronavirus. - Foto: ANP

Geen paniek op Nederlandse markt

Handelaren laten weten dat er geen sprake is van paniek op de Nederlandse varkensmarkt. Althans, niet voor vleesvarkens. Op dit moment is dat aanbod laag. Vion lost het dat intern op en schuift de productie door. De varkens die normaal in Groenlo geslacht worden, gaan naar Apeldoorn, en wat in Apeldoorn geslacht wordt, gaat naar Boxtel. Boeren die slachtzeugen hebben, moeten wel wat meer geduld hebben. Die markt lag al op z’n gat, maar door de sluiting moeten die wat langer op stal staan, volgens handelaren.

Dit is een voor ons nieuwe situatie als gevolg van het circuleren van het coronavirus in de grensregio

Gezondheid voorop

De 600 medewerkers zullen thuis in quarantaine gaan. Ronald Lotgerink, CEO van Vion Food Group: “De gezondheid van onze medewerkers en die van de bewoners in deze regio staan voor ons voorop. Wij zijn natuurlijk verrast. Net als onze medewerkers. We beseffen dat dit vragen oproept: we hebben als cruciaal bedrijf alle benodigde maatregelen getroffen om te zorgen voor de bescherming van de gezondheid van onze medewerkers. We voldoen ook aan alle voorwaarden om besmetting te voorkomen. Desondanks blijken toch veel medewerkers besmet. Dit is een voor ons nieuwe situatie als gevolg van het circuleren van het coronavirus in de grensregio. Als Vion en als sector moeten we hier snel van leren, waar nodig ons gedrag aanpassen en dat met elkaar delen. Wij werken hierin zoals steeds nauw samen met de verschillende instanties zoals de Veiligheidsregio, GGD, RIVM, NVWA en Inspectie SZW. En natuurlijk met onze medewerkers.”

Vleesbedrijven moeten de productie tijdelijk verlagen, veiligheid gaat vóór

FNV en CNV kritisch en bezorgd

Na Groenlo en Coesfeld zullen er meer slachthuizen gaan sluiten, volgens FNV. De vakbond maakt zich al langer zorgen over de omstandigheden van slachthuispersoneel. FNV-bestuurder John Klijn: “Het gaat in veel gevallen om Roemeense arbeidsmigranten die in grote groepen bij elkaar wonen, hutjemutje. Daarna gaan ze samen in busjes naar het werk, en in het slachthuis zelf is het ook moeilijk afstand te houden.” Volgens Klijn doet de sector te weinig om corona buiten de deur te houden. “Je kunt wel met een protocolletje wapperen, maar dat is te weinig. In Boxtel is al een personeelslid aan corona overleden, en in het Westen ligt iemand in coma.”

Ook CNV is kritisch. “Vleesbedrijven moeten de productie tijdelijk verlagen, veiligheid gaat vóór”, stelt CNV vakmensen. De sector moet de productie tijdelijk drastisch verlagen en nu eerst volop investeren in een veilige werkvloer”, reageert CNV-bestuurder Peter de Ridder op de corona-uitbraak in Groenlo. Bij omzetverlies zouden bedrijven volgens hem beroep moeten doen op financiële steun van de overheid, zodat de werkgelegenheid gewaarborgd blijft.

Vleessector wil voorrang op testen

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) pleitte er al eerder voor om de 12.000 werknemers in de branche voorrang te geven bij het testen op corona. “Groenlo is de eerste en het is niet zo dat ik mijn hart vasthoud dat er meer zullen volgen”, stelt woordvoerder Patrick de Leede. “Maar de sector is aangemerkt als vitaal, en ik ben bang dat er per 1 juni een run komt op die testen. Dat willen we voor zijn.”

Westfleisch in Coesfeld

De problemen begonnen bij een slachthuis van Westfleisch in Coesfeld, zo’n 30 kilometer over de grens bij Winterswijk (Gld.). Ruim 180 van de 1.200 overwegend Oost-Europese medewerkers werden er positief getest. Op 8 mei sloot de slachterij haar deuren. Afgelopen woensdag 20 mei is de productie er mondjesmaat weer opgestart. Maar dit geval leidde wel tot extra onderzoeken in slachthuizen, onder meer in Groenlo. Daar was al snel sprake van een alarmfase. De NVWA besloot direct haar dierenartsen uit de slachterij weg te halen.

Vion Holding heeft productielocaties in Nederland en Duitsland en kantoren in dertien landen wereldwijd. Het bedrijf heeft 12.000 werknemers in dienst en een omzet van € 5,1 miljard.