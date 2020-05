Varkenshandel Schuttert gaat voer verkopen

Handelshuis Schuttert breidt de activiteiten uit en gaat vanaf 1 juli varkensvoer verkopen.

Vanaf 1 juli gaat Handelshuis Schuttert varkensvoer verkopen. Er wordt gestart met voerproductie voor de eigen varkensbedrijven. Het is de bedoeling om zo’n 3 maanden later ook voor andere varkenshouders voer te gaan maken. Er is gekozen voor loonproductie. De grondstoffen koopt het handelsbedrijf zelf in.

Volledige voerpakket

De bedoeling is om zowel volledig als aanvullend voer te gaan maken, volgens eigen samenstelling en met eigen premixen. Het gaat om de productie van biggen-, zeugen-, en vleesvarkensvoer. Voor de nutritionele kennis zorgt de 33-jarige Jan Kippers. Kippers werkte 7 jaar bij mengvoerbedrijf Coops in Halle. Hij startte zijn loopbaan bij Denkavit.

€ 5 faalkosten

Eigenaar Jan Schuttert van de gelijknamige varkenshandel ziet veel perspectief in de mengvoerproductie. Het handelsbedrijf weet wat voor type varkens slachterijen willen voor hun diverse concepten. Door de varkens zo te voeren dat deze het juiste aflevergewicht hebben en de juiste spier/spek-verhouding brengen de dieren meer op voor de boer en de slachterij. Schuttert schat dat nu gemiddeld € 5 per varken blijft liggen doordat de karkaskwaliteit van de varkens onvoldoende aansluit bij de criteria van de slachterijen. Hij wil op dit gebied meer maatwerk bieden en zo tevens een belangrijke zakenpartner blijven voor de slachterijen.

Beter biggenvoer

Ook op het punt van biggenvoeding is winst te behalen, denkt Schuttert. Door de biggenvoeding beter te laten aansluiten op vleesvarkensfase verbeteren de technische resultaten. Maar in de biggenstal kan de groei ook omhoog. Dat is extra belangrijk voor zeugenhouders die krap in het aantal biggenplaatsen zitten. Met een hogere groei ontstaat meer ruimte en verbetert de diergezondheid. Schuttert wil in eerste instantie kwaliteitsvoer maken. Niettemin moet de prijs ook concurrerend zijn, aldus het handelshuis.