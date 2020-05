Varkensafzet blijft ongewis voor Duitse boeren

In Noordrijn-Westfalen wordt al het personeel van slachterijen op corona getest. Woensdag zijn vermoedelijk de eerste uitkomsten.

De coronatesten onder slachterijpersoneel in Noordrijn-Westfalen lopen nog, verklaart een woordvoerder van deze deelstaat. Zodra de uitslagen er zijn, worden deze bekend gemaakt.

De deelstaatregering wil dat al het personeel van slachterijen wordt getest op corona. Aanleiding vormt het grote aantal besmettingen onder werknemers bij de varkensslachterij van Westfleisch in Coesfeld. Deze slachterij zit sinds afgelopen vrijdag dicht. De sluiting duurt in ieder geval nog tot 18 mei, laat de deelstaatregering weten. Of de slachterij daarna open kan, hangt af van het aantal besmettingen en het preventieplan van de slachterij.

Bij slachterij Tönnies rekenen ze erop woensdag de eerste resultaten te hebben van de coronatesten onder hun personeel. Bij de slachterij van Westfleisch in Hamm is al het personeel inmiddels getest, zo wordt gemeld.

Voor varkenshouders in Duitsland is het een spannende tijd. Als nog meer slachterijen moeten sluiten vanwege een hoog aantal besmette medewerkers blijven zij met hun varkens zitten en zakt de prijs verder. De vakbond voor varkenshouders ISN kijkt in dit verband angstvallig naar de Verenigde Staten waar varkens zijn geëuthanaseerd wegens gebrek aan slachtcapaciteit.

Varkens van contractboeren

Westfleisch gaf vanochtend (dinsdag 12 mei 2020) te kennen dat het bedrijf de varkens van hun contractboeren allemaal afneemt. Een deel wordt geslacht op andere, eigen locaties en de rest bij collega-bedrijven. De slachterij laadt het eerst varkens op bedrijven waar overvolle stallen dreigen. Bijvoorbeeld op gesloten bedrijven waar de biggen per se naar de vleesvarkensstal moeten.