Varken groeit beter en is gezonder in verrijkt hok

Varkens groeien sneller, zijn weerbaarder en ervaren minder stress als ze opgroeien in een ruimer hok met stro of zaagsel.

Dit constateert Lu Luo, promovendus aan de Wageningen UR na een onderzoek waarbij 32 koppels varkens zijn gevolgd. Luo vergeleek voor het eerst de langetermijneffecten van een ‘verrijkt’ hok met een gangbaar ‘kaal’ hok en beoordeelde gedrag, groei, immuunsysteem en emotionele toestand.

Minder symptomen van stress in verrijkt hok

Varkens uit een verrijkt hok kunnen beter omgaan met het spenen, vreten goed en groeien daardoor beter dan hun soortgenoten in een gangbaar hok. Ook vertonen de dieren minder symptomen van stress. Ook voor de gezondheid blijkt een verrijkt hok beter. Varkens hebben andere gehaltes aan antilichamen waardoor ze mogelijk beter reageren op infecties.

Oor- en staartbijten

Tijdens het onderzoek werd een kwart van de varkens in een verrijkt of kaal hok gehouden, een kwart verhuisde na zeven weken van een gangbaar naar een verrijkt hok en een kwart ging van verrijkt naar gangbaar. De varkens uit het verrijkte hok vertoonden na de verhuizing meer stress en begonnen met oor- en staartbijten. Varkens die standaard in de verrijkte hokken verbleven, deden dit niet of nauwelijks, terwijl de varkens die van gangbaar naar verrijkt gingen actiever werden en minder ongewenst gedrag vertoonden.