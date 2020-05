VEZG staakt notering uit onvrede zeugenprijzen

Duitse producentenkoepel VEZG stopt voorlopig zijn notering voor slachtzeugen.

Reden hiervoor is de enorme prijsval op de zeugenmarkt. In drie weken tijd ging de notering maar liefst 33 cent omlaag van € 1,53 voor Pasen naar € 1,20 per kilo geslacht gewicht afgelopen week. De prijsval komt doordat de worstverkopen zijn ingezakt nu de horeca en bedrijfskantines stil liggen en evenementen niet door gaan.

‘Overtrokken’ prijsdaling

Deze week wilden de zeugenslachters opnieuw een knieval van 15 cent bedingen door hun noteringen te verlagen naar € 0,95 per kilo. Een prijsdaling die volgens marktdeskundigen ‘overtrokken’ is, zo staat in een verklaring van de VEZG te lezen. De producentenkoepel noemt het prijsniveau van € 0,95 per kilo ’Unmoralisch’. “Dat prijsniveau zegt eigenlijk dat slachterijen de dieren liever niet willen. En dergelijke weggeefprijzen multipliceren willen we niet”, verduidelijkt VEZG-rekenmeester Albert Hortmann-Scholten het besluit van het bestuur om tot 3 juni de zeugennotering te staken.

Wekelijks geven onderlinge producentenorganisaties prijzen en volumes van verkochte slachtzeugen door. Koepelorganisatie VEZG berekent op basis van deze informatie iedere woensdag een gemiddelde notering voor de opvolgende week.

Zeugenprijs in vrije val

Tot Pasen hield de zeugennotering, ook ondanks de coronaperikelen goed stand. Maar na Pasen raakte de zeugenprijs plotseling in een vrije val. Volgens slachterijen was de markt al langer slecht, maar kwam dat niet in de noteringen tot uiting omdat ze aanvankelijk ook zeugenvlees invroren. Daarbij maskeerden ook hamsterinkopen in supermarkten het wegvallen van vraag naar worst. Consumenten maken de aangelegde voorraden nu eerst op, waardoor de verkopen extra hard terugzakken. Zicht op herstel is er volgens marktpartijen pas wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld.