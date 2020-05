Topigs Norsvin zet hightech in tegen staartbijten

Om varkenshouders te helpen die stoppen met couperen, lanceert Topigs Norsvin een advies- en technologieconcept.

Fokkerijbedrijf Topigs Norsvin lanceert in Duitsland een advies- en selectieprogramma om varkenshouders te ondersteunen die dieren met krulstaarten willen houden. Het heet het duurzaamheids tech-concept. Speerpunt van het concept is een adviesmodule voor varkenshouders die willen stoppen met staartcouperen. Het management en stalfactoren bepalen namelijk in grote mate of staartbijten zich voordoet op een bedrijf of niet, schrijft Topigs Norsvin.

Kunstmatige intelligentie

Daarnaast wordt gebruikgemaakt van hightech camera’s in de stal om het diergedrag vast te leggen. De camera’s beoordelen ook de gezondheid van de varkensstaarten, bijvoorbeeld wanneer necrose ontstaat. Met hulp van kunstmatige intelligentie denkt het fokbedrijf zowel daders als slachtoffers van het staartbijten vast te leggen. Het sociaal gedrag van varkens wordt zodoende realtime beoordeeld. Onderdeel van het project zijn tevens nieuw ontwikkelde voerautomaten die ook als afleidingsmateriaal dienen en waar speciaal voer in gaat.

De eerste praktrijkresultaten zijn beschikbaar. Een aantal fokbedrijven van Topigs Norsvin is reeds gestopt met staartcouperen. Andere bedrijven zitten in de startfase om met lange staarten te gaan werken.

Selectie van dieren

Topigs Norsvin wil er ook achter komen hoe groot de genetische invloed is op staartbijten. Door het diergedrag op beeld vast te leggen, biedt het concept ook handvatten om te fokken op ‘sociale’ varkens. De selectie van niet-agressieve varkens wordt zo mogelijk. Genetica speelt sowieso een rol bij staartbijten, is het bedrijf van mening.