POV: Houd rekening met noodhuisvesting

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) waarschuwt varkenshouders om rekening te houden met noodopvang voor varkens in tijden van een uitbraak van bijvoorbeeld Afrikaanse varkenspest. Dit naar aanleiding van vragen van varkenshouders.

Noodhuisvesting is niet verplicht maar in geval van een ziekte-uitbraak moeten varkenshouders in het beschermingsgebied van 3 kilometer om de besmettingshaard hun dieren minimaal 40 dagen op het bedrijf houden. Voor het toezichtsgebied van 10 kilometer zijn dat 30 dagen. Daarom adviseert POV voor een periode van 6 weken een noodplan voor huisvesting op te stellen. Het hebben van een noodplan is een IKB-verplichting. Op de site van IKB-programma Holland Varken zijn de formulieren voor een noodplan en praktische tips te vinden.

Vergunningen

In principe kunnen er op elk bedrijf opvangmogelijkheden binnen de stal of buiten de stal worden gerealiseerd. Dit kan onder andere door een overkapping tussen 2 stallen te realiseren of het plaatsen van tenten of het inrichten van een loods als noodhuisvesting. Voor het inrichten van een noodhuisvesting zijn geen vergunningen nodig. Het ministerie van Landbouw is er voor verantwoordelijk om in geval van een ziekte-uitbraak hierover afspraken te maken met gemeentes. Dierenwelzijn gaat voor en bedrijven moeten flexibel kunnen zijn in het realiseren van noodhuisvesting, stelt de producentenorganisatie.