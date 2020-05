Frievar zoekt nieuwe varkenshouders

Varkensketen Frievar zoekt vanwege de uitbreidende afzet van varkensvlees nieuwe deelnemers.

De nieuwe afnemer die Frievar en Best Star Meat hebben aangetrokken, maakt het mogelijk om in de komende anderhalf jaar te groeien tot een verdubbeling van het aantal slachtingen. “We roepen al heel lang dat we verder willen groeien. Dit is weer een mooie stap om naar een gesloten keten te komen”, vertelt Cor van Doorn, verantwoordelijk voor de afzet van Frievar. Zowel vleesvarkenshouders, vermeerderaars als gesloten bedrijven zijn welkom. Van Doorn gaat ervan uit dat tussen de tien en vijftien bedrijven aan kunnen sluiten om tot het benodigde aantal vleesvarkens te komen.

Beter Leven gecertificeerd

Varkenshouders die zich willen aansluiten bij Frievar moeten Beter Leven gecertificeerd zijn. Binnen Frievar werken varkenshouders allemaal met dezelfde genetica en hetzelfde voer. De processen op de bedrijven worden bewaakt door dierenartsenpraktijk De Varkenspraktijk. Het behouden van een eigen dierenarts is mogelijk, maar De Varkenspraktijk houdt daarbij wel de vinger aan de pols.

Frievr biedt hoger rendement

Frievar biedt varkenshouders een hoger rendement. Niet alleen op basis van opbrengstprijs en lagere voerkosten door gezamenlijke inkoop, maar ook door betere technische resultaten door de samenwerking in de keten. Ondanks de hoge opbrengstprijzen van de afgelopen anderhalf jaar merkt Van Doorn dat varkenshouders meer belangstelling tonen voor ketengericht produceren.