Corona lijkt varkensmarkt niet verder te verstoren

In Duitsland wordt het personeel van slachterijen massaal getest op corona. Nieuwe besmettingshaarden zijn tot dusver niet gevonden. Bij deze tussenstand hoeven niet meer varkensslachterijen gedwongen dicht.

Bij de slachterij van Tönnies in Rheda-Wiedenbrück zijn sinds afgelopen maandag 3.000 medewerkers getest. Van 1.300 testen is de uitslag binnen, niemand blijkt corona te hebben.

Niet meer problemen voor Westfleisch

Ook Westfleisch heeft actuele testuitslagen gedeeld. Daar zijn 2.300 medewerkers getest op corona. Deze mensen werken verdeeld over de Westfleisch-bedrijven in Hamm, Lübbecke, Gelsenkirchen en Bakum. Ook hier blijkt niemand besmet. De slachterij van Westfleisch in Coesfeld is afgelopen vrijdag op last van de deelstaatregering gesloten. Daar zat een virushaard en is een kwart van het personeel besmet met corona.

Goed voor markt

Voor de varkenshouders zijn de testuitslagen gunstig. De afzet van dieren dreigt niet verder in gevaar te komen. Nederlandse varkenshouders exporteren jaarlijks 4 miljoen biggen naar Duitsland en ruim een miljoen vleesvarkens. Bij de ISN, de Duitse belangenbehartiger voor de varkenshouderij, wordt ook opgelucht adem gehaald. De ISN spreekt van ‘goede uitslagen en een teken van ontspanning’.