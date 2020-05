China vergroot rol als afnemer van varkensvlees

Ruim de helft van het varkensvlees dat de 27 EU-lidstaten exporteert, gaat naar China dit jaar. Deze export ondersteunt de Europese varkensprijs.

In de eerste drie maanden van dit jaar exporteren de 27 EU-lidstaten 756.021 ton varkensvleesproducten naar China. Dat is meer dan de helft van het totale exportvolume van de EU. Zoals eerdere prognoses van onder meer Rabobank lieten zien, is China dit jaar sterk aangewezen op varkensvleesimporten. In vergelijking met de eerste drie maanden van 2019 steeg de export naar China dit jaar met 76%.

Op vrijwel alle andere belangrijke afzetmarkten voor Europees varkensvlees begint 2020 echter rustig. Naar het Verenigd-Koninkrijk, Japan en Zuid-Korea zakt de vleesuitvoer flink. Het resultaat is dat per saldo de EU-varkensvleesexport in het eerste kwartaal van dit jaar 4,2% hoger is dan afgelopen jaar. De netto-exportstijging komt dus voor rekening van China.

Varkensprijs hoog

De geldwaarde van de export stijgt procentueel veel sterker dan het volume. De waarde bedroeg het eerste kwartaal € 3,50 miljard, tegenover € 2,62 miljard in 2020, volgens cijfers van de Europese Commissie. Dat staat voor een plus van 34%.

De goedlopende vleesexport in combinatie met een kleiner Europees varkensaanbod in de eerste maanden van dit jaar zorgt ervoor dat de varkensprijs in deze periode bovengemiddeld hoog was.