Biggenprijs glijdt hard naar beneden

In een week dat de varkensprijs met dubbele cijfers omlaag gaat, wordt ook op de biggenmarkt hard geremd. De biggenprijzen gaan fors omlaag.

De dynamiek op de biggenmarkt is ongekend groot. En waar de varkenshouderij ten opzichte van andere sectoren nog lang ongeschonden door de coronacrisis manoeuvreerde, ontkomt ook deze sector niet aan de genadeloze uitwerking van de coronamaatregelen.

Weer verlies in de zomermaanden voor varkenshouders

Vleesvarkenshouders merken dat ze voor het zoveelste jaar op rij verlies lijden in de zomermaanden. Ook dit jaar gaf de verwachting dat de varkensprijs in de zomer boven € 2 zou liggen een stuwende impuls aan de biggenprijzen in februari en maart. Nu die hoge verwachtingen niet uit lijken te komen en de prijs niet € 0,20 per kilo stijgt, maar in twee maanden tijd € 0,40 is gedaald, is de lust om op te leggen tot een dieptepunt gedaald.

Biggennoteringen flink omlaag

Om de doorstroming op gang te houden gaan ook de biggennoteringen flink omlaag. Vion maakte zijn biggenprijs om die reden al twee dagen eerder bekend dan gebruikelijk. De biggennotering van het vleesconcern zakt met € 10 naar € 50,50 (€ 46,33 ex btw) per big. De DCA BestPigletPrice daalde zo mogelijk nog harder. Die verlaagde exclusief btw met € 8,50, wat de notering op € 46,50 per big brengt.

Ook op de Duitse biggenmarkt zet de dalende trend door. In drie weken tijd is de VereinigungsFerkelpreis € 14 gedaald en staat deze week op hetzelfde niveau als vorig jaar: € 62 per big.

Biggenexport meer dan stroef

Het aanbod neemt wat toe, maar is niet de doorslaggevende factor in het prijsverloop. Het is vooral het gebrek aan vraag wat de prijsdruk geeft. De export loopt meer dan stroef. Vaste afspraken met Spaanse afnemers lopen door, zij het met forse kritiek op de prijs. Vrije koppels die naar Zuid-Europa gaan, vertrekken alleen na forse toegift op de prijs. En de vraag uit Polen, dat tot voor kort nog aan biggen trok, is compleet weggevallen nu de varkensprijs daar € 0,27 onder de Duitse varkensprijs zit.

Twee maanden geleden verkocht ik biggen voor € 105 per stuk. Nu voor € 50

En als de boel eenmaal aan het zakken is, houd je het niet meer tegen. “Twee maanden geleden verkocht ik biggen voor € 105 per stuk. Nu voor € 50”, zegt een biggenhandelaar, om de ongekende snelheid van het verval te illustreren. Een ander geeft aan dat hij deze week voor het eerst niet alle aangeboden biggen heeft kunnen plaatsen. Dat is toch een omslag, nadat hij een half jaar lang telkens op zoek moest naar biggen om aan de vraag te voldoen.

Prognose: prijsdaling.