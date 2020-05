Sluiting slachterijen om coronavirus dreigt

Uiterlijk dinsdagavond 26 mei moeten slachterijen plannen overleggen met landbouwminister Carola Schouten om hun werknemers beter te beschermen tegen het coronavirus.

“En als dat onvoldoende is, dan moet ik ook de medewerkers van de NVWA gaan beschermen”, aldus Schouten. Inspecteurs van de NVWA worden dan mogelijk teruggetrokken, wat betekent dat slachthuizen dicht moeten.

COV blij met testen slachterijpersoneel

Brancheorganisatie COV juicht het testen van slachterijpersoneel alleen maar toe. “Dat zal niet het moeilijkste agendapunt zijn”, aldus de woordvoerder van de COV. COV had maandag spoedoverleg met haar leden. Aan het eind van de dag zou er overleg met het ministerie van LNV plaatsvinden. Dinsdagavond zal er een overleg met minister Schouten zijn.

“We hebben contact gehad met de leden en de neuzen staan dezelfde kant op. We hebben op een rij gezet aan welke aanpassingen we denken, maar we weten natuurlijk niet hoe het ministerie hierop gaat reageren.”

COV pleitte er twee weken geleden voor slachterijmedewerkers met klachten voorrang te geven voor het testen op het coronavirus. Daar is echter nooit een reactie op gekomen vanuit Den Haag, aldus de woordvoerder.

Problemen voorzien in varkenssector bij sluiting meerder slachterijen

Varkenshandelaren merken nu nog geen paniek in de markt. De slachtprogramma’s voor deze week staan nog gewoon. Zoals het nu lijkt kunnen ze deze week alle aangemelde varkens kwijt. Daarbij is het gunstig dat het aanbod van varkens nu beperkt is, doordat er begin dit jaar minder biggen op de markt kwamen na een dip in de geboortegolf.

De beslissing van de minister dinsdag kan echter grote gevolgen hebben. Kleine aanpassingen en punten op de i zijn geen probleem. Zo willen slachterijen onder andere in plaats van de huidige één uur reinigen en ontsmetten toe naar twee uur bij de ploegenwissel.

Maar als meer slachterijen dan alleen die in Groenlo moeten sluiten of als de bandsnelheid drastisch wordt verlaagd, voorzien handelaren wel problemen. Dan is ook het huidige beperkte aanbod al snel groter dan slachterijen aan kunnen. En dan dreigen welzijnsproblemen in de stallen en lege schappen in de winkels.

In Groenlo aangevoerde zeugen elders geslacht

Er lagen vrijdag 22 mei op het moment van sluiting van de slachterij nog een paar honderd zeugen in Groenlo. Die zijn inmiddels elders geslacht. De vestiging van Vion in Groenlo is de enige varkensslachterij in Nederland waar zeugen geslacht worden. Doordat ze op een slachtplaats geweest zijn, konden ze niet meer de grens over. Daardoor is dit gebeurd op een noodslachtplaats.

Varkenshandelaren betreuren de paniekerige manier waarop de overheid reageert op de testuitslagen. De keuringsdierenartsen hebben vaak privileges als eigen kleedruimtes en kantoren in slachterijen, waardoor de kans op contact met slachterijpersoneel kleiner is. Daarbij vertoonden de slachterijmedewerkers waarbij antistoffen zijn aangetoond geen ziekteverschijnselen en hadden ze geen koorts.

Medeauteur: Jacco Keuper