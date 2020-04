Wojciechowski nuanceert uitspraak varkenshouderij

Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski nuanceert zijn opmerkingen in februari van dit jaar dat de varkenshouderij in landen als België, Nederland en Denemarken niet duurzaam zou zijn.

In antwoord op parlementaire vragen van elf Europarlementariërs, onder wie VVD‘er Jan Huitema, zegt Wojciechowski dat boeren in regio’s met een hoge varkensdichtheid ‘inderdaad vaak ook koplopers zijn als het gaat om om innovatieve oplossingen op het gebied van klimaatefficiëntie, dierenwelzijn en het terugdringen van antibiotica’.

De vragenstellers noemden de uitspraken van Wojciechowski ‘verontrustend en simplistisch’.

Verscheidenheid van de Europese varkenshouderij

Wojciechowski zegt zich bewust te zijn van de verscheidenheid van de Europese varkenshouderij. En duurzaamheid laat zich niet alleen vertalen in aantallen varkens per hectare, aldus de landbouwcommissaris. Wojciechowski blijft erbij dat de varkensdichtheid in bepaalde regio’s milieuproblemen kunnen opleveren, maar vindt dat de duurzaamheidsbeoordeling ingewikkeld is, waarbij verscheidene factoren in aanmerking moeten worden genomen.