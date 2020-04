CO2-voetafdruk van keten varkensvlees in beeld

Onderzoekers van Wageningen UR hebben een platform ontwikkeld om de CO2-voetafdruk van de varkensvleesketen in beeld te brengen. Het platform vloeit voort uit het zogeheten Data-Fair project.

Het project waar aan wordt gewerkt heet DATA-FAIR. Dit platform koppelt bestaande data en online-toepassingen, zodat inzicht ontstaat in hoe duurzaam alle schakels in de varkensvleesketen werken. Volgens de onderzoekers geeft dit de duurzaamheidsprestaties weer op basis van werkelijke cijfers. De komende periode wordt gebruikt om een platform te maken, dat kan bijdragen aan de verdere verlaging van de CO 2 -voetafdruk van de hele keten.

Vion start proef

Een van de partners is vleesbedrijf Vion. Vion wil samen met een aantal varkenshouders en voerleveranciers een proef beginnen om de milieubelasting van varkensvleesproductie in beeld te brengen. Vion werkt sinds vorig jaar volop aan vraaggestuurde, digitaal ondersteunde ketens. Met Data-Fair is Vion mogelijk in staat de CO 2 -voetafdruk van die verschillende ketens inzichtelijk te maken.

Meer transparantie

Het project Data Fair leidt tot meer op data-gestuurde ketens in de agrarische- en foodsector en meer transparantie. Transparantie draagt bij aan verbetering van het consumentenvertrouwen, schrijft Wageningen UR. Een ander pluspunt van het platform, is de mogelijkheid om data te vergelijken en van daaruit te werken aan resultaatverbetering.