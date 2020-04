Vrees voor welzijnsproblemen door gebrek keurmeesters

Varkensslachterijen zijn bezorgd over de inzetbaarheid van NVWA-keurmeesters. Ze vrezen overvolle stallen als slachten op zaterdag niet mogelijk blijkt.

Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaart, Pinksteren: we staan aan het begin van een periode met weken waarin werkdagen uitvallen. Net als gebruikelijk is in andere jaren willen slachterijen op zaterdag slachten om het capaciteitsverlies door de week op te vangen. Slachten kan alleen als er toezicht is van keuringsdierenartsen. Op hun aanvragen voor zaterdagslachtingen kregen verschillende varkensslachterijen tot nu toe geen antwoord van de NVWA. Daardoor neemt de zorg toe.

Slachtcapaciteit lager vanwege corona

Als de uitwijkmogelijkheid op zaterdag niet geboden wordt, kunnen slachterijen het aanbod van slachtvarkens niet aan. Zeker niet nu slachtcapaciteit al lager ligt door de coronamaatregelen. Overvolle stallen en welzijnsproblemen zijn een reëel risico, zo blijkt bij navraag bij meerdere varkensslachterijen. Al weken wordt de kaasschaafmethode toegepast: door schuiven en rekening met elkaar te houden passen de slachtprogramma’s. Als er slachtdagen uitvallen lukt dat niet meer.

NVWA: er is voldoende capaciteit

Volgens NVWA is slachten op zaterdag niet op voorhand uitgesloten. Beschikbaarheid van personeel is daarbij voor de overheidsdienst leidend. ‘Zolang er capaciteit is, wordt er ook op zaterdag gewerkt. En op dit moment is er voldoende capaciteit’, aldus NVWA-woordvoerder Paula de Jonge. Omdat de dienst niet op voorhand kan zeggen hoe de personele beschikbaarheid rond de feestdagen zal zijn, worden aanvragen pas kort voor de feestdagen behandeld.