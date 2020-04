Vion zet systeem garantieprijs stil vanwege corona

Vanaf maandag 6 april zet Vion het prijsindex-garantiesysteem (PIG) tijdelijk buiten werking. Reden is de extreem onzekere en wispelturige varkensmarkt als gevolg van het coronavirus.

Varkenshouders die gebruik maken van het PIG-systeem zijn vrijdag per brief over deze maatregel geïnformeerd. Het garantiefonds vergelijkt wekelijks de mutatie van de Vion-notering met de mutaties van 4 noteringen in andere, Europese landen. Als de Vion-notering achterblijft bij het buitenland krijgen de deelnemende varkenshouders van PIG aan het eind van het jaar een bonus. Het saldo over de eerste 14 weken van dit jaar wordt tot nadere aankondiging bevroren. Zodra de markt weer tot rust komt, gaat het PIG weer in werking.

Onevenredig grote risico‘s

John de Jonge is directeur van de varkensvleesdivisie van Vion. Hij zegt dat Vion zowel naar de leveranciers als zichzelf verplicht is het fonds tijdelijk stil te zetten. De Jonge: “Varkenshouders lopen het risico dat hun tegoed in korte tijd verdampt. Dat is niet gewenst. Het staat ook in de overeenkomst met de varkenshouders dat we bij calamiteiten het fonds stil kunnen zetten. De deelnemende varkenshouders beuren zoals altijd een varkensprijs volgens de wekelijkse notering.”

Toeristenseizoen komt niet op gang

De varkensvleesmarkt staat op zijn kop door corona, vertelt de Jonge. Naar Zuid-Europa is de export een kwart tot de helft gezakt. Daar zijn de restaurants ook gesloten door de coronacrisis en komt het toeristenseizoen niet op gang. Sommige Aziatische landen zitten helemaal dicht, zoals Zuid-Korea. In Zuid-Korea zitten relatief de meeste restaurants van de hele wereld, volgens De Jonge. Deze zijn allemaal gesloten en bestellen geen vlees. De export naar China herstelt zich. De Chinezen zeggen geen orders af en de logistiek begint daar op gang te komen. Een maand geleden bleven containers op zee liggen, zegt De Jonge.

Varkenslevering nog niet in gevaar

In tegenstelling tot andere slachterijen in Nederland blijft Vion voorlopig alle varkens opnemen, tot de maximale capaciteit. Het lukt nog steeds om genoeg mensen te krijgen aan de slachtlijn, vertelt De Jonge. Ook zegt Vion dat het volledige steun krijgt van de NVWA-keurmeesters en Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), zodat de slachtcapaciteit op peil blijft.