Varkenshouders heroverwegen inschrijving sanering

Een deel van de varkenshouders die zich hebben ingeschreven voor de saneringsregeling zal de komende maanden die inschrijving heroverwegen.

Dat is de verwachting van de Coalitie Vitale Varkenshouderij. Dit zijn met name de varkenshouders die zich hebben ingeschreven met het idee om te kijken hoe de regeling voor hen zou uitpakken. Dit is volgens de Coalitie een klein deel van de inschrijvers.

417 varkenshouders voldoen aan voorwaarden

Van de 502 varkenshouders die zich vorig jaar inschreven, voldoen er volgens cijfers die de Coalitie van het ministerie van LNV heeft ontvangen 417 aan de voorwaarden van de regeling. Degenen die tot nu toe zijn afgelopen, zijn vooral bedrijven die eerder al deelnamen aan de Opkoopregeling Intensieve Veehouderij 2013 en toch probeerden voor de saneringsregeling in aanmerking te komen. Dat terwijl vooraf duidelijk was dat deze bedrijven buiten de regeling vielen.

Goede varkensprijzen

Bedrijven die kunnen heroverwegen zullen daarbij kijken hoe de regeling uitpakt in vergelijking tot nog een aantal jaren doorgaan. De goede varkensprijzen van afgelopen jaar en de verwachting van goede prijzen van dit jaar speelt daarbij een rol. Daarnaast is er een aantal bedrijven die bij inschrijving al twijfelden over het stikstofbeleid. Die bedrijven zullen er nog een keer goed voor gaan zitten omdat ze niet alleen te maken hebben met hun liggen ten opzichte van burgerwoningen maar ook ten opzichte van een natuurgebied.

Nieuwe opkoopregeling in stikstofbeleid

Het is mogelijk dat bedrijven gaan kiezen tussen de huidige regeling en de nieuwe opkoopregeling in het stikstofbeleid. “Al moeten die zich realiseren dat een tweede regeling vaak minder gunstig uitpakt dan de eerste. Dat was in het verleden vaak het geval”, wijst Henk Boelrijk, secretaris van de Coalitie Vitale Varkenshouderij.

Eerder deze week wees de Coalitie varkenshouders nog op de fiscale gevolgen van de regeling. Er bleken nog veel onduidelijkheden die de Coalitie aan het ministerie heeft voorgelegd voor aanvullende antwoorden.